Заместитель главы администрации Сургута Анна Томазова покинула свой пост

Заместитель главы администрации Сургута Анна Томазова покинула свой пост, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Сообщается, что чиновница уволилась по собственному желанию в связи с решением сменить сферу деятельности.

"Более 20 лет она трудилась в Администрации города. Прошла путь от главного специалиста до заместителя Главы Сургута, курирующего социальную сферу. За период ее трудовой деятельности произошло значительное обновление материально-технической базы, обеспечено развитие инфраструктуры, появились новые объекты в социальной сфере города. Так, дан старт открытию инновационных площадок, Детского технопарка "Кванториум", первому в Югре Центру цифрового образования детей "IT-Куб" и 12 школьных технопарков", - говорится в сообщении.

В мэрии отмечают, что Томазовой также удалось выстроить межведомственное взаимодействие в вопросах молодежной политики, здоровьесбережения и профилактики, сопровождения семей участников СВО.

После появления в Сургуте нового мэра Максима Слепова в отставку подали сразу три чиновника - замглавы города — Виталий Шаров, Людмила Батракова, Михаил Гуменюк.