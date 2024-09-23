Более половины пожилых россиян испытывают тревожность или депрессию

Сотрудники института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провели исследование и выяснили, что более половины россиян старше 60 лет нашли у себя признаки тревожности или депрессии. Ученые проанализировали данные выборочного наблюдения состояния здоровья населения, проведенного Росстатом, в которое попали 36,8 тыс. пожилых граждан.

Более половины респондентов старшего возраста сообщили о наличии тревоги или депрессии в умеренной (49% опрошенных) или сильной (5%) формах. Чаще других от этих состояний страдают те, кому 80 и более лет. Женщины больше мужчин склонны отмечать у себя тревожные или депрессивные настроения (52% против 42% в группе умеренных состояний). Ученые объясняют разницу тем, что женщины в целом более внимательно относятся к здоровью, а мужчины, напротив, чаще стигматизируют ментальные проблемы, пишет "Ъ".

По данным другого исследования Росстата, в России за полгода появилось только 599,6 тыс. детей, это на 16 тыс. меньше, чем за такой же период 2023 г., а тогда рождаемость уже была самой низкой с 1999 г. — то есть мы и так попали на демографическое дно, а теперь снизу постучали. Естественная убыль населения (превышение смертности над рождаемостью) растет, в 2024 году она ускорилась и составила 321,5 тыс. человек, на 49 тыс. больше. Проблему нивелируют мигрантами — прирост населения за счет иностранцев, в основном из Таджикистана, Узбекистана и других бывших республик СССР, составил 20,1%.