Зеленский прилетел в Нью-Йорк

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл прошедшей ночью в США. В Нью-Йорке он примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Газета.RU, сегодня он выступит на Саммите будущего в штаб-квартире ООН, а завтра – примет участие в заседании Совета Безопасности ООН. На 25 сентября запланировано его выступление на дебатах в Генассамблее.

Также у Зеленского намечено несколько двусторонних встреч с лидерами стран и международных организаций. Президент планирует обсудить с главами американских компаний энергетику Украины.

По некоторым данным, Зеленский намерен добиваться членства Украины в НАТО и Европейском союзе, а также поставок современного вооружения в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) для реализации его "плана победы".

Планы прокомментировал американский миллиардер Дэвид Сакс. Он уверен, что Байден отвергнет "план победы" Зеленского. Об этом миллиардер написал на своей странице в соцсети X.