23 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Минобрнауки планирует усилить роль физики при приеме на технические специальности

Минобрнауки намерено усилить роль физики для абитуриентов при поступлении на технические специальности. Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
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Документ касается утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на бакалавриат и специалитет. Русский язык остался неприкосновенным. Его придется в обязательном порядке сдавать всем абитуриентам, куда бы они ни поступали. Ранее предлагалось для технических специальностей учитывать три обязательных предмета: математику, физику или информатику (сейчас два последних предмета - на выбор), а русский язык - зачетом. Но все осталось как есть.

Это предложение звучит не первый год и вызвано тем, что выпускники все меньше сдают физику при поступлении на инженерно-технические специальности, выбирая информатику. В 2019 году ЕГЭ по физике сдавали 149 тыс. выпускников, а по информатике - 80 тыс. В этом году по физике - всего 91 тыс., а по информатике - 123 тыс. Эту проблему признают и на высшем политическом уровне, и на производстве, говоря об огромной нехватке квалифицированных инженерных кадров. Но между этими предметами не должно быть выбора, так как оба они одинаково важны для инженеров, считают учителя по этим предметам.

В итоге ведомство хочет и русский язык не трогать, и значение физики повысить. Если сейчас физика является обязательной только для пяти направлений, связанных с фундаментальной наукой, то министерство дает право вузам установить его в качестве второго ЕГЭ еще для 138 специальностей. Насколько это подстегнет вузы и самих абитуриентов больше сдавать физику, покажет уже вступительная кампания 2025 года.

Но самые большие изменения касаются педагогических специальностей. Абитуриенты обязаны будут сдать ЕГЭ по тому предмету, который они планируют преподавать. А обществознание перестанет быть обязательным. Сейчас же будущий учитель, например, географии может даже не сдавать ЕГЭ по географии.

На ряде медицинских направлений и специальностей список строго определен: это русский язык, биология и химия. Однако чаще всего вузы будут сами выбирать как количество экзаменов при поступлении (три или четыре), так и и предметы из определенного Минобрнауки перечня. То есть выпускники для поступления должны будут сдать ЕГЭ именно по этим предметам.

Приказ должен вступить в силу с 2025 года, и нынешним выпускникам нужно до 1 февраля 2025 года окончательно определиться, какие ЕГЭ они будут сдавать, а вузы должны опубликовать список вступительных экзаменов не позднее 20 января. Высказываются опасения, что изменения нужно вносить не менее чем за год, чтобы выпускники точно знали, по каким предметам им надо готовиться усиленнее, нанимать репетиторов и т.п.

Теги: выпускники, абитуриенты, вуз, егэ, физика


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