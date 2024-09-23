Из России в Казахстан выслан подозреваемый в педофилии

Из России в Казахстан экстрадирован мужчина, которому вменяют секс с подростком. Дело было в городе Шымкент.

По версии Генеральной прокуратуры Казахстана, в сентябре 2023 г. предполагаемый педофил в одной из съемных квартир Шымкента занялся сексом с 14-летней девочкой. После этого он скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле беглеца задержали в Новосибирске.

По запросу Генпрокуратуры Казахстана российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого на родину. Ему грозит до пяти лет колонии.