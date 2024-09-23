На Среднем Урале официально увеличили выплаты контрактникам СВО до 1,5 млн рублей

Власти Среднего Урала официально увеличили размер выплаты уральцам, заключившим контракт на прохождение службы на СВО. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Размер единовременной выплаты теперь составляет 1,5 млн рублей. К этой сумме прибавляется 100 тыс. в качестве муниципальной выплаты и 400 тыс. - федеральной выплаты Минобороны.

Семьи бойцов также продолжат получать единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей и аналогичную сумму на каждого из детей военнослужащего. Помимо этого в Свердловской области продолжают действовать другие меры поддержки семей, чьи близкие отправились в зону спецоперации. Среди них: