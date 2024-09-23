Синоптики пообещали возвращение "бабьего лета" в Екатеринбург

В Екатеринбург снова вернется "бабье лето". Уже ближе к выходным в регион поступит новая порция тепла.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 23-25 сентября в Екатеринбурге будет плюс 8-11 градусов. По ночам температура воздуха будет опускаться до 2-6 градусов выше нуля. В понедельник возможен слабый дождь, а в другие дни существенных осадков не ожидается.

Со второй половины недели синоптики прогнозируют потепление. В четверг, 26 сентября, воздух прогреется до плюс 14 градусов, а в пятницу и выходные - уже до 18. Новое похолодание, по предварительным прогнозам, наступит не раньше начала октября.