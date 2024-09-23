Четвертый ребенок скончался после отравления курицей и пельменями

Четвертый ребенок скончался после отравления курицей и пельменями в Красноярском крае.

Читайте также: В Красноярском крае следователи после отравления семьи допросили хозяина продуктового магазина

Об отравлении стало известно 21 сентября. Семье понадобилась медпомощь из-за тошноты и рвоты, которые появились сразу после ужина. Продукты – пельмени и курицу – купили в местном магазине села Красная Сопка. 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались в больнице. Третий ребенок умер на следующий день.

12-летняя девочка, а также сами родители оставались в тяжелом состоянии.

Сегодня стало известно, что родители погибших пришли в сознание. Их состояние оценивается как стабильное, близкое к удовлетворительному. В скором времени их допросят. Установить токсичное вещество, которое "убило" детей, пока не удалось, сообщили "Известиям" в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По одной из версий следствия, во время варки пельменей кто-то из детей перепутал приправу с отравой. Следователи при осмотре дома нашли и изъяли пестициды для удобрений и антибиотики для скота. Они являются ядовитыми для человека.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц".