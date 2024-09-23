Над двумя регионами России сбиты беспилотники

В Минобороны России сообщили об отражении атаки ВСУ на два субъекта страны.

По четыре беспилотника сбиты над Белгородской и Курской областями. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем telegram-канале, что город Губкин атакован ВСУ с помощью беспилотника. Предварительно, обошлось без пострадавших.

"В результате падения БПЛА повреждены 10 легковых автомобилей и остекление шести квартир в трех многоквартирных домах. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - написал Гладков.