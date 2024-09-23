Маркетплейсы просят поддержать онлайн-продажи алкоголя через биометрию

Ассоциация компаний интернет-торговли, в которую входят Wildberries, Ozon, "Яндекс маркет" и др., направила министру цифрового развития Максуту Шадаеву письмо.

В нем содержится просьба поддержать онлайн-торговлю алкоголем с проверкой возраста через биометрию и инициировать рассмотрение идеи в кабмине РФ. Представитель Минцифры подтвердил, что в ведомстве получили письмо АКИТ.

Возможность верификации по биометрии при онлайн-продаже товаров с возрастными ограничениями, в частности тонизирующих напитков, обсуждается с заинтересованными ведомствами. О том, включено ли в этот список товаров спиртное, неизвестно. Ряд участников рынка не поддерживают эту идею, сообщают "Ведомости".

Ранее Торгово-промышленная палата России призвала принять закон об онлайн-торговле алкоголем и начать ее, не дожидаясь итогов эксперимента по продаже отечественного вина через сайт "Почты России".