В Нижнем Тагиле снесли пятиэтажный дом, в котором произошел взрыв газа

В Нижнем Тагиле завершен снос пятиэтажного жилого дома, в котором в начале августа в результате взрыва газа обрушились два подъезда.

"Закончили обрушение здания по ул. Сибирская, 81, с завтрашнего дня начинаем вывоз и утилизацию",— заявил в Telegram глава города Владислав Пинаев.

Ранее на месте частичного обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле начался разбор завалов. Удалось спасти трех человек.

В МЧС России прокомментировали ситуацию. Предварительно, в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение из-за хлопка газовоздушной смеси. По уточненной информации, обрушились 1-й и 2-й подъезды.