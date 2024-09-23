Перепись населения в 2030 году пройдет в цифровом формате

Всероссийскую перепись населения 2030 года проведут в цифровом формате.

Об этом говорится в проекте стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года. Она станет первой, в которой будут использованы административные данные единого федерального информационного регистра сведений о населении, который ведет Федеральная налоговая служба. Данные реестра будут использованы для частичного предзаполнения переписного листа в электронном виде, что позволит значительно снизить нагрузку на респондентов и сократить время внесения сведений.

К 2030 году количество интервьюеров при проведении переписи населения будет сокращено в два раза. При этом перепись населения, проведенная осенью 2021 года, уже широко задействовала цифровые технологии. Россияне могли самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг на каждого члена домохозяйства или явиться на переписной участок в МФЦ. Онлайн переписались 25 млн граждан. Однако 9 млн человек были учтены только по полу и возрасту, поскольку либо заполнили переписные листы по минимуму, либо отказались от участия в переписи, либо отсутствовали дома в период сбора сведений.

При следующей переписи будет сохранена "гарантия самоопределения" населения: у граждан будет возможность уточнить предзаполненные данные и лично внести в переписной лист сведения, которых нет в административных данных, сообщает РБК.