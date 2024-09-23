Клиенты банков смогут через приложения заявлять о мошеннических списаниях

В России клиенты системно значимых банков смогут подавать заявления о мошенничестве через приложение финансовой организации.

Это сэкономит время при расследовании. Центробанк РФ подготовил проект положения об обязательных требованиях к защите информации банками и филиалами иностранных кредитных организаций для противодействия операциям без согласия клиента.

По словам экспертов, одно из главных нововведений — возможность для клиентов направлять заявления о преступлении в МВД через банк. Уже запущен и работает электронный документооборот между МВД, ЦБ и кредитными организациями, теперь его распространяют и на клиентов — в мобильных приложениях появится функция "отправить заявление о преступлении в МВД".

Таким образом, формируется цепочка: клиент, банк, ЦБ, МВД, сообщает "Коммерсант".