23 Сентября 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Администрацию президента РФ возьмут на работу участников "Время героев"

Во внутриполитическом блоке Кремля под кураторством первого заместителя руководителя Администрации президента Сергей Кириенко с июля находятся на стажировке несколько бывших участников специальной военной операции, которые обучаются в программе "Время героев".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ведется стажировка. "В администрации есть [участники "Времени героев"], кто проходит [стажировку]. Они по своему желанию выбирают подразделение. Пока их не так много", – сказал Песков. Стажировку слушатели программы "Время героев" проходят в трех управлениях внутриполитического блока Кремля.

Участники СВО стажируются, в частности, в региональном блоке управления президента по внутренней политике, в управлении по общественным проектам. В последнем обучается три участника спецоперации.

В управлении президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов стажируются участники "Времени героев" Денис Диденко и Антон Шорохов. В дальнейшем их планируется взять на работу в это подразделение АП. Как ожидается, Диденко и Шорохов будут адаптировать к мирной жизни военнослужащих, которые вернулись со спецоперации, сообщают "Ведомости".

Ранее участник программы "Время героев" приступил к стажировке в полпредстве УрФО.

Теги: администрация президента, спецоперация, Кириенко


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