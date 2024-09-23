В Администрацию президента РФ возьмут на работу участников "Время героев"

Во внутриполитическом блоке Кремля под кураторством первого заместителя руководителя Администрации президента Сергей Кириенко с июля находятся на стажировке несколько бывших участников специальной военной операции, которые обучаются в программе "Время героев".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ведется стажировка. "В администрации есть [участники "Времени героев"], кто проходит [стажировку]. Они по своему желанию выбирают подразделение. Пока их не так много", – сказал Песков. Стажировку слушатели программы "Время героев" проходят в трех управлениях внутриполитического блока Кремля.

Участники СВО стажируются, в частности, в региональном блоке управления президента по внутренней политике, в управлении по общественным проектам. В последнем обучается три участника спецоперации.

В управлении президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов стажируются участники "Времени героев" Денис Диденко и Антон Шорохов. В дальнейшем их планируется взять на работу в это подразделение АП. Как ожидается, Диденко и Шорохов будут адаптировать к мирной жизни военнослужащих, которые вернулись со спецоперации, сообщают "Ведомости".

Ранее участник программы "Время героев" приступил к стажировке в полпредстве УрФО.