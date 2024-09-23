Девять россиян пострадали в ДТП в Турции

Девять россиян получили травмы в автоаварии в Турции.

ДТП с микроавтобусом произошло в турецкой провинции Невшехир на дороге из Каппадокии в Анталью. В результате происшествия пострадали 18 человек, включая 15 туристов, сообщает в Telegram российское посольство.

Россияне получили легкие травмы, им была оказана первая помощь в больницах Невшехира. Госпитализация никому не понадобилась.

Ранее в Благовещенске водитель получил 14 лет за то, что сбил на автомобиле девять пешеходов.