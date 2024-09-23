Количество пострадавших при обстреле в Белгородской области увеличилось до 12

Количество пострадавших в результате обстрела Вооруженных сил Украины села Черемошное увеличилось до 12 человек.

Как сообщил в Telegram глава Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела пострадали семеро бойцов самообороны, которые помогали возвращать электричество в дома приграничных сел.

В числе пострадавших также глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков и четверо мирных жителей.

В настоящее время семеро раненых находятся в областной клинической больнице Святителя Иоасафа. Трое находятся в операционной, остальные на обследовании, после чего им предстоят оперативные вмешательства. В городской больнице № 2 Белгорода находятся трое бойцов самообороны. Один из них остается в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ВСУ били по мирному населению из РСЗО "Вампир". Очевидцы заявляют о большом количестве пожаров в городе.