Туристы из России не могут вылететь из Абу-Даби

Пассажиры авиаперевозчика "Победа" не могут вылететь из Абу-Даби в Москву.

Вылет рейса был запланирован 22 сентября в 8:30 (7:30 мск). Люди до сих пор остаются в аэропорту. Представитель авиаперевозчика заявил, что задержка связана с технической неисправностью.

На время ожидания вылета для пассажиров организовали размещение в гостинице, им предоставили питание, сообщает РБК.

Ранее пассажир устроил дебош на борту самолета авиакомпании "ЮТэйр", летевшего из Москвы в Когалым.