Названа причина гибели детей в Красноярском крае

Причиной гибели троих детей в Красноярском крае стали продукты, которые содержали неизвестное вещество.

В настоящее время следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых основная – употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом, сообщает ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи допросили хозяина продуктового магазина "Олимп". В нем продаются различные продукты, в том числе полуфабрикаты и мясо. Полуфабрикаты поставляют трое поставщиков из Назарово, Красноярска и Хакасии. Следователи осмотрели место происшествия, в магазине и в доме по месту проживания изъяты продукты и иные вещества. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти детей. По уголовному делу допрашиваются свидетели.