Эвакуированным после атаки беспилотника жителям Краснодарского края разрешили вернуться домой

Работы по разминированию территории завершены. Эвакуированные жители могут вернуться домой. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района Анатолий Перепелин.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Тихорецкого района.

"Обращаю внимание тихоречан! Будьте бдительны при обнаружении подозрительных предметов, не берите их в руки! Сообщайте о таких находках по телефону экстренных служб 112", - говорится в сообщении.