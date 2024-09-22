Вандалу из Москвы, разгромившему могилу Маслякова, грозит до трех месяцев ареста

Вандалу из Москвы, разгромившему могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, грозит до трех месяцев ареста, сообщают РИА Новости.

Задержанный - житель Москвы 2004 года рождения.

Согласно статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", вандалу может грозить штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев.

SHOT сообщает, что вандала зовут Кирилл и перед тем как вырвать крест, раскидать цветы и унести фотографии, парень сказал, что ведущий КВН "не достоин там лежать".

Сейчас он в отделении полиции. Предварительно, Кирилл находится под воздействием наркотиков. Сообщается также, что 19-летний москвич не мог смириться с уходом легендарного телеведущего и переживал из-за этого. Молодой человек страдал от психического расстройства, и тяжело воспринял смерть ведущего КВН. Парень учился в колледже. В момент задержания он не мог нормально говорить.