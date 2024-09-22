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Фото: Накануне.RU

Власти Краснодарского края эвакуировали 1,2 тысяч человек из Тихорецкого района

Власти Краснодарского края эвакуировали 1,2 тыс. человек из Тихорецкого района. Большая часть людей разместились у друзей и родственников. Для эвакуации из муниципалитета задействовали 17 автобусов. Жителей транспортируют на ночь в гостиницы.

Более 150 человек сейчас находятся в четырех пунктах временного размещения - в Тихорецком и Выселковском районах. Готовы к размещению жителей еще несколько пунктов. Эвакуированные из поселков под Тихорецком могут вернуться домой, по предварительной информации, через два дня - после проведения работ по разминированию.

Ранее в Тихорецком районе ввели локальный режим ЧС из-за атаки беспилотников, которая произошла утром, 21 сентября. Два беспилотника были подавлены силами ПВО и РЭБ.

По данным ТАСС, со стороны трассы, ведущей в Тихорецкий район из Павловского района Краснодарского края, наблюдаются минимум два очага задымления. Обстановка в самом Тихорецке спокойная, движение машин осуществляется в штатном режиме, жители прогуливаются по улицам. Специалисты Роспотребнадзора берут пробы воздуха в зоне жилой застройки города.

Теги: Вениамин Кондратьев, Тихорецкий район, ЧС, бесплиотник


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Развитие сюжета:

Ранее 22.09.2024 20:48 Мск Эвакуированным после атаки беспилотника жителям Краснодарского края разрешили вернуться домой

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Ранее 21.09.2024 20:35 Мск В одном из районов Кубани введен режим ЧС

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