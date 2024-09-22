В Москве вандал разгромил могилу ведущего КВН Александра Маслякова

В москве вандал разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что мужчина вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы.

По данным РИА Новости, подозреваемого задержали в неадекватном состоянии и передали в руки полиции. Сейчас с ним проводят допрос. Мотивы преступления устанавливаются.

Семья телеведущего Александра Маслякова подали заявление в полицию после инцидента на Новодевичьем кладбище, где мужчина разрушил могилу легендарного ведущего КВН. Администрация кладбища и семья Маслякова уже подали заявление в полицию. Крест восстановлен, и все необходимые меры приняты для обеспечения безопасности на территории кладбища. Об этом сообщили в Telegram-канале КВН.

11 сентября Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила находится между могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.