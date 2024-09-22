ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 16 тысяч военных

ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 16 тысяч военных. Это следует из ежедневных сводок Минобороны РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Также на курском направлении противник потерял 126 танков, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 795 боевых бронированных машин, 492 автомобиля, 124 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 31 станцию РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77, а также бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.