22 Сентября 2024
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Происшествия Сибирский ФО В России Красноярский край
Фото: Следственный комитет РФ

В Красноярском крае следователи после отравления семьи допросили хозяина продуктового магазина

Следователи допросили хозяина продуктового магазина "Олимп", расположенного в деревне Красная Сопка, где семья, в которой трое детей погибли от отравления, покупала курицу и пельмене, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В магазине продаются различные продукты, в том числе полуфабрикаты и мясо. Полуфабрикаты поставляют трое поставщиков из Назарово, Красноярска и Хакасии. Следователи осмотрели место происшествия, в магазине и в доме по месту проживания изъяты продукты и иные вещества. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти детей. По уголовному делу допрашиваются свидетели.

По данным следствия, 20 сентября 2024 года женщина купила в магазине замороженную курицу и пельмени и приготовила их. Все члены семьи: двое родителей и четверо детей поужинали. 21 сентября коло 06.00 у всех членов семьи появились признаки кишечного расстройства: тошнота, головокружение, рвота.

После обращения в больницу все были госпитализированы. 21 сентября погибла шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Остальные члены семьи были доставлены санавиацией в "КМКБ СМП", детей - в красноярский краевой клинический Центр охраны материнства и детства. Сегодня, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, скончалась 11-летняя девочка.

Остальные члены семьи находятся в стабильно тяжелом состоянии.

О расследовании обстоятельств отравления семьи в Красноярском крае будет доложено в центральный аппарат ведомства.

Теги: дети, отравление, пельмени, курица, Красная Сопка


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