Мать детей, которые умерли после ужина пельменями и курицей в Красноярском крае, беременна

Мать детей, которые умерли после ужина пельменями и курицей в Красноярском крае, беременна. Женщина должна была родить пятого ребенка в ближайшие дни, сообщает SHOT.

По данным канала, женщина на девятом месяце беременности. Пострадавшая госпитализирована в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой помощи. Сейчас врачи борются за жизнь матери и будущего малыша.

Соседи сообщили, что семья была приличной и совсем недавно переехала в дом, где произошла трагедия. Супруг работал на элеваторе, а мать — на местной ферме. Дети были вежливы и хорошо воспитаны. В СК по Красноярскому краю сообщают, что в доме обнаружили антибиотики для животных, пестициды для удобрений и отраву от насекомых.

Напомним, трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром, 21 сентября многодетная семья с детьми 6, 11, 12 и 13 лет поняла, что чем-то отравилась. В 11.00 родители и дети обратились за медицинской помощью в больницу, "проиллюстрировав" свое состояние тошнотой, рвотой, болями в животе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщает Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Все полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае. Состояние семьи – тяжелое, родители и дети были доставлены санавиацией в медицинское учреждения Красноярска. Ожидается экспертиза по погибшим детям, которую должны провести в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы в Красноярске.

В больнице погибли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Сегодня стало известно о гибели еще одного ребенка.