Виталий Хоценко поручил предусмотреть компенсации жителям 3 северных районов и на текущий отопительный сезон

Губернатор Омской области распорядился предусмотреть средства на компенсации жителям трёх северных районов региона ещё на один отопительный сезон. Кроме того, по поручению главы региона размер единовременных денежных выплат потребителям газа Знаменского, Тевризского и Тарского районов проиндексируют.

Как и в течение трех предыдущих отопительных сезонов, жителям северных районов Омской области по итогам зимы возместят часть затрат при переходе на альтернативные источники отопления. Из-за падения давления в газопроводе на Тевризском месторождении при низких температурах сохраняются риски отключений абонентов от газоснабжения. По уже отработанной практике компенсации будут предоставляться по итогам прохождения осенне-зимнего периода по факту понесённых людьми затрат из-за вынужденного перехода на альтернативные источники отопления.

Раз и навсегда проблемы с газоснабжением Знаменского, Тевризского и Тарского районов решит строительство магистрального газопровода на север региона. Реализация совместного с компанией «Газпром» масштабного проекта по газификации, который реализуется благодаря председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, позволит обеспечить бесперебойную подачу голубого топлива в дома жителей, пояснили в пресс-службе Правительства Омской области.

В настоящее время продолжается строительство газопровода-отвода протяженностью 94 км и ГРС «Тарская», половина протяжённости газовой артерии уже проложена. Газификацию Большереченского, Тарского, Знаменского, Тевризского районов планируется выполнить до конца 2025 года.

«Компания «Газпром» продолжает строительство газовой инфраструктуры для северных территорий Омской области. Потребителям этих районов не придётся больше испытывать таких неудобств с переводом на альтернативные виды топлива. Но так как стройка ещё идёт, необходимо предусмотреть в бюджете финансирование компенсаций ещё на один отопительный сезон. Единовременные выплаты должны учитывать индексацию», - поручил Губернатор Виталий Хоценко министерству финансов и министерству энергетики и ЖКХ Омской области.