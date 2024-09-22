В ЛНР из-за атаки беспилотника погиб пожарный

В Луганской Народной Республике погиб пожарный, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Сегодня Новоайдарском муниципальном округе ЛНР из-за беспилотников загорелась сухая трава. При тушении произошла детонация боевой части БПЛА. Травмы несовместимые с жизнью получил пожарный Вячеслав Глазунов. На 34 году его жизнь оборвал снаряд ВСУ.



"Гибель каждого сотрудника для ведомства невосполнимая утрата. Наши пожарные работают с полной отдачей, служат примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию", - сказал глава МЧС России Александр Куренков.

За годы службы он проявил себя настоящим профессионалом, мужественным и самоотверженным человеком. За его плечами колоссальный опыт работы, в том числе в условиях боевых действий.

Личный состав МЧС России соболезнует родным и близким Вячеслава Глазунова.

С осколочными ранениями в больницу доставлены командир отделения Сергей Руденко и пожарный Николай Кулинченко.