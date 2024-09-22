В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за гибели подростков на пожаре

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчиков 15 и 16 лет в деревне Бакситы Североуральского городского округа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз. Совместно с МЧС и полицией выясняются точный очаг и причина возгорания. Причина гибели двух детей устанавливается в рамках судебно-медицинских экспертиз. В ходе следствия выясняются, в том числе, причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России.