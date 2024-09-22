В Красноярском крае умер третий ребенок, отравившейся после ужина

Третий ребенок скончался в Красноярском крае после ужина курицей и пельменями, купленными в сельском магазине, сообщают РИА Новости со ссылкой на ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Возраст ребенка уточняется. Ранее следователи сообщали, что в больнице погибли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик.

Напомним, трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром, 21 сентября многодетная семья с детьми 6, 11, 12 и 13 лет поняла, что чем-то отравилась. В 11.00 родители и дети обратились за медицинской помощью в больницу, "проиллюстрировав" свое состояние тошнотой, рвотой, болями в животе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщает Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Все полуфабрикаты и курицу изъяли из сельского магазина в Красноярском крае. Состояние семьи – тяжелое, родители и дети доставлены санавиацией в медицинское учреждения Красноярска. Ожидается экспертиза по погибшим детям, которую должны провести в ближайшие дни в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы в Красноярске.