В свердловской деревне двое подростков погибли во время пожара

В Свердловской области в деревне Бакситы двое подростков погибли на пожаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Трагедия произошла ночью. В доме находились двое мальчиков 15 и 16 лет. Взрослых вместе с ними не было. Сообщается, что дети задохнулись от угарного газа.

Пожар на 150 квадратах потушили 12 огнеборцев и четыре единицы техники МЧС России. Обстоятельства произошедшего предстоит установить экспертам. В МЧС отмечают, что в доме не было пожарного извещателя. Прибор звуком предупредил бы об опасности, разбудил и дал шанс на спасение.