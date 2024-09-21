Автомотофест на кубок губернатора Астраханской области собрал более 5 тысяч зрителей
В Астрахани прошел Автомотофест на Кубок губернатора региона.
Этот ставший уже традиционным для Астраханской области фестиваль с каждым годом становится масштабнее, а трассы всё интереснее. Сегодня гостями праздника стали более пяти тысяч человек.
Спортсмены соревновались в категориях: мотокросс, автокросс и джип-спринт. На трассе встретились гонщики из Астраханской области и Республики Калмыкия. Борьба была ожесточенная, и не все смогли добраться до финиша.
Но всё-таки победу в большинстве номинаций взяли астраханцы.
Помимо гонок на площадке развернулась выставка ретро-классики российских и зарубежных авто, прошли соревнования по тюнингу и автозвуку. В общем, интересного, как обычно, было много.
"Спасибо всем организаторам и участникам за невероятный праздник спорта, драйва и скорости! До встречи в следующем году!", - написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.