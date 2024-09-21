В одном из районов Кубани введен режим ЧС

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о введении в Тихорецком районе локального режима ЧС для помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с атакой беспилотников.

"Для более комфортных условий из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы. В Тихорецком районе – 62 человека, в Выселковском – 39. Остальная часть граждан уехали к родственникам. В гостиницах также предусмотрена психологическая и медицинская помощь, горячее питание", - сообщил Кондратьев в своем telegram-канале.

Ночью Тихорецкий район подвергся террористической атаке киевского режима. Два беспилотника подавлены силами ПВО и РЭБ. Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Прошла временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты.