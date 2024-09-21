В Курской области погиб начальник пиротехнического отдела центра "Лидер"

МЧС России сообщило о смерти 21 сентября при исполнении служебных обязанностей в Курской области начальника пиротехнического отдела центра "Лидер" Вячеслава Цоффка.

"В 46 лет, в самом расцвете сил, ушел профессионал, всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт", - цитирует пресс-служба МЧС главу министерства Александра Куренкова.

Вячеслав Цоффка неоднократно участвовал в гуманитарном разминировании в России и за ее пределами. На его счету – более 10 тыс. обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов. За службу награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и ведомственными наградами.