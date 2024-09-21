В Екатеринбурге задержана вероятная похититель у пассажирки автобуса 1,5 миллионов

В Екатеринбурге поймали предполагаемую воровку, укравшую у пассажирки маршрутки 1,5 млн руб. Карманница утверждает, что выбрала жертву спонтанно.

Возможной воровкой оказалась 30-летняя местная жительница, ранее уже неоднократно судимая за кражи. Задержанная признала свою вину в совершенном. Она пояснила, что деньги потратила, раздав долги. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", сообщает УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, 10 сентября в автобусе, ехавшем от Белореченской до Площади 1905 г., пострадавшая везла в сумке 1,5 млн руб. из одного банка в другой. Выйдя на остановке в центре города, пенсионерка хотела достать телефон и обнаружила, что сумка расстегнута, а пакет с деньгами отсутствует.