В Сибири двое детей поели курицу с пельменями и умерли

В Красноярском крае умерли двое детей. Это случилось после того, как они поели.

В селе Красная Сопка живет семья, в которой есть дети 6, 11, 12 и 13 лет. Утром 21 сентября вся семья поняла, что чем-то отравилась. В 11.00 родители и дети обратились за медицинской помощью в больницу, "проиллюстрировав" свое состояние тошнотой, рвотой, болями в животе.

Шестилетняя девочка и 13-летний мальчик умерли в больнице. Накануне трагедии вся семья ела курицу и пельмени из местного магазина. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщает Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.