Работы на сетях водоснабжения в Астрахани завершены

Работы на сетях водоснабжения в Астрахани, для проведения которых на коммунальных сетях 20-21 сентября остановливали холодное водоснабжение в левобережной части города, завершены. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Специалисты Водоканала заменили более 20 единиц запорной арматуры, которая находилась в крайне изношенном состоянии, что наглядно видно на фотографиях.

Основные профилактические работы были направлены на улучшение водоснабжения поселков Свободный, Янго-аул и Тополиная роща, 1-го и 2-го Юго-Востока, района улиц Куликова и Николая Островского.

Помимо этого, специалисты подрядной организации подключили заменённый участок напорного коллектора канализации от завода имени Карла Маркса до протока реки Царев на набережной Приволжского затона.

Запуск водозаборных сооружений произведен, система наполняется.

"Специалистам потребуется около двух часов для запуска 76 повысительно-насосных станций", - уточнил губернатор.