Харламов опроверг закрытие Comedy club

Юморист Гарик Харламов опроверг закрытие Comedy club.

"Никакого закрытия Comedy Club не было и не планируется. Всё, что происходило – новый этап в развитии нашего проекта. Да, прошедший этап подошёл к концу, но это не финал, а начало новой главы в 20-м сезоне. Этот сезон будет совершенно особенным", - написал Харламов в своем telegram-канале.

Впервые телешоу было показано 23 апреля 2005 г. С тех пор в эфир вышло 20 сезонов, 800 оригинальных выпусков, 4 тыс. миниатюр и 10 тыс. концертов. Передача получила 2 премии ТЭФИ.