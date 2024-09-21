Глава РПЦ освятил на Ямале самый большой в российской Арктике храм

В Салехарде сегодня работает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель освятил в столице Ямала верхний храм самого большого храмового комплекса российской Арктики.

Вместе с прихожанами богослужение посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай сослужил патриарху.

Собор в честь Преображения Господня в Салехарде входит в число самых высоких сооружений на Ямале. Его высота – более 60 м, что сопоставимо с двадцатиэтажным домом. Архитектура соборного комплекса выполнена в форме круга с пятью куполами. На объекте установлено 16 колоколов. Они украшены барельефами с ликами православных святых и цитатами из молитв.

Три больших колокола были отлиты в 2013-м и в 2015-м гг. и освящены патриархом Кириллом. На звоннице работает система "электронного звонаря", в репертуаре которого – около 70 различных мелодий. В соборе расположены два храма. Верхний рассчитан на 1,3 тыс. прихожан и предназначен для проведения богослужений в теплое время года. В нижнем храме (830 человек) богослужения будут проводиться по церковным праздникам в зимнее время. Первая служба здесь состоялась на Рождество, 7 января 2024 г. Также в нижнем храме установлена купель для крещения, сообщает администрация Ямала.