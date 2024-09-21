ВСУ потеряли в Курской области 15 тысяч 650 солдат

В Минобороны России сообщили, сколько солдат потеряли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области.

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 15 тыс. 650 военнослужащих", - сообщается в telegram-канале Минобороны России.

20 сентября в Кремле назвали ситуацию в некоторых районах Курской области чрезвычайной. Речь идет о тех местах, которые находятся под контролем ВСУ.

Бои в Курской области идут с 6 августа. После вторжения украинских войск в регионе ввели режим ЧС федерального характера и режим контртеррористической операции. Российское контрнаступление началось 11 сентября. Владимир Путин считает изгнание украинских войск из Курской области священным долгом российских военных.