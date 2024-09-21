На Дальнем Востоке начались российско-китайские военно-морские учения

Начались совместные военно-морские учения армий России и Китая.

"Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока для проведения совместного российско-китайского военно-морского учения "Бэйбу/Взаимодействие – 2024", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Тихоокеанского флота.

По плану, за неделю отряд отработает в акватории Японского моря отражение нападения условного противника с воздуха, воды и из подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде.