Талибы* захотели в Казань на саммит БРИКС

Движение "Талибан*" подало заявку на участие в саммите БРИКС, который вскоре состоится в Казани.

Письмо адресовано помощнику президента РФ Юрию Ушакову от и.о. министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, который отметил важность участия действующих афганских властей в саммите, говорится в письме, текст которого есть у РИА Новости. Поучаствовать от имени движения в саммите БРИКС хочет и.о. вице-премьера страны. Информацию о заявке также подтвердил изданию руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Саммит БРИКС состоится в Казани чуть больше, чем через месяц, - 22-24 октября.

*Талибан, талибы – террористическая организация, запрещена в России