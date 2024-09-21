Осенний призыв-2024 пройдет без электронных повесток

Скоро (1 октября) в России начнется осенний призыв в армию. В Госдуме сообщили, будут ли использовать во время него электронные повестки.

"Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось", - сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В прошлом году российский парламент со скандалом принял так называемый закон об "электронных повестках", который тесно связан с реестром: именно появление в реестре повестки на имя россиянина будет считаться фактом получения им уведомления. Также много споров вызвала возможная рассылка повесток через "Госуслуги". Ранее замминистра цифрового развития России Олег Качанов заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года, так как имеются очень жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности.

При этом в конце 2023 г. президент России Владимир Путин сделал различные поручения по поводу призыва на военную службу. Во-первых, осенний призыв 2024 г. пройдет с помощью цифрового реестра информации. Во-вторых, Минобороны и Минцифры должны обеспечить постановку граждан на воинский учет и снятие с него без личной явки в военный комиссариат, формирование и направление цифровых повесток, обновление сведений воинского учета преимущественно без личной явки в военкомат,