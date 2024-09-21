В аварии погибла замминистра из Нижегородской области

В аварии погибла заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина. Она возвращалась из командировки.

По данным управления МЧС по Нижегородской области, в 22.00 20 сентября на 120 км трассы Поветлужье, около Люнды-Шипово, столкнулись два автомобиля. После столкновения один из автомобилей загорелся.

"В ДТП, произошедшем вечером в пятницу в Семеновском округе, пострадали пять человек, из них трое погибли. В числе погибших – заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина, которая возвращалась из командировки в Йошкар-Оле", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства Нижегородской области.