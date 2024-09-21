Мэр Челябинска стала сенатором

Губернатор Челябинской области назначил представителя региона в Совете Федерации.

Им стала мэр Челябинска Наталья Котова, сообщает правительство Южного Урала.

Наталья Котова – уроженка Челябинской области. В 1987 г. окончила Челябинский государственный педагогический институт. Позднее получила дополнительное образование в Уральской академии государственной службы по специальности "Юриспруденция".

Работает в администрации Челябинска 19 лет. В 2005 г. назначена на должность начальника управления жилищной политики администрации города. С апреля 2010 г. являлась первым заместителем главы, а 19 ноября 2019 г. была избрана главой областного центра.