В Перми умер политик и экономист Евгений Сапиро

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о смерти известного политика и экономиста, доктора экономических наук Евгения Сапиро. Глава региона напомнил, что скончавшийся политик был первым председателем заксобрания Пермской области, представлял регион в Совете Федерации, стал первым в постсоветской России федеральным министром из Прикамья.

"С его именем тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья, он внес огромный вклад в развитие региона. Для многих выпускников пермских вузов Евгений Саулович стал одним из лучших преподавателей и определил путь в карьере. Благодаря его вкладу были созданы "Пермское землячество" и традиционная "Строгановская премия"", - написал Махонин в своем telegram-канале.

Спиро родился 29 января 1934 г. Окончил Уральский политехнический институт. Доктор экономических наук. В 1992-94 гг. – первый заместитель главы администрации Пермской области. С 1996 г. – член Совета Федерации. В 1998-99 гг. – министр региональной и национальной политики РФ. C 2000 г. – советник министра природных ресурсов РФ, советник президента компании "Лукойл Оверсиз Холдинг Лтд", директор научно-информационного центра, заместитель проректора по научной работе Российской Академии государственной службы при президенте России, эксперт фонда стратегических разработок.