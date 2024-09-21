Mash: нашелся покупатель дачи Аллы Пугачевой

На дачу Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске нашелся покупатель. Строение, которое не могли продать с начала специальной военной операции, могут продать за 125 млн руб.

Задаток еще не внесен, по плану, его могут отдать на следующей неделе. Изначальная цена дачи – 125 млн руб. Потенциальный покупатель уже был на объекте, остался им доволен. До недавнего времени на даче поочередно внук Никита Пресняков и дочь Кристина Орбакайте.

Новый владелец получит четырехэтажный (один – подземный) дом площадью 760 "квадратов" в классическом дворцовом стиле, участок в 80 соток с береговой линией, кинотеатр, бассейн и хаммам, камины, бар и даже лифт, пишет Mash.