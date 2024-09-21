21 Сентября 2024
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми может подорожать проезд в общественном транспорте

В администрации Перми сообщили, что расчетная стоимость разовой поездки в городском транспорте с апреля 2025 г. составит 40 руб. (сейчас – 27,1 руб.). Возможно, из-за этого стоимость проезда изменится.
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Департамент транспорта представил изменения подхода к формированию тарифов. Он складывается, исходя из запроса пассажиров на повышения качества транспортных услуг, подорожания топлива и комплектующих, а также необходимости повышения заработной платы водителей, в связи с дефицитом кадров в отрасли.

Одним из вариантов оплаты проезда за наличные средства может стать приобретение разовых билетов в пунктах продаж и пополнения проездных. Их стоимость предлагается установить на более высоком уровне с учетом стоимости разовой транспортной карты.

Напомним, с начала 2022 г. в Перми начало действовать новое тарифное меню, по которому стоимость проезда выросла с 26 до 33 руб. Кроме того, власти отменили бесплатные пересадки и изменили цены на проездные билеты. Повышение стоимости проезда до 35 руб., говорят власти, необходимо из-за роста расходов на транспортную отрасль. В этом году затраты на транспортную отрасль вырастут на 10% и составят 6,5 млрд руб. При этом экономически обоснованный тариф за проезд в муниципальном общественном транспорте снизился с 39 руб. до 36 руб.

Теги: Пермь, проезд, стоимость, общественный транспорт


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