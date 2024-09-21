Астраханская область развивает гуманитарные связи со регионами стран Прикаспия

В Атырау (Казахстан)накануне завершил свою работу международный молодёжный форум «Sarayshyq upgrade-2024». В нем приняли участие свыше 300 молодых людей со всех регионов Казахстана, а также из России, Кыргызстана, Узбекистана и Азербайджана.

Астраханскую область на данном мероприятии представляла творческая студия «Ак ниет» («От чистого сердца»), сообщили в министерстве внешних связей региона.

Аким Атырауской области Серик Шапкенов, по инициативе которого этот форум проводится на регулярной основе, отметил в своём приветствии важность поддержки инициатив активной творческой молодёжи. «Полученный в ходе вашего общения опыт и новые идеи откроют путь к светлому будущему», — подчеркнул он.

Двухдневная программа мероприятия охватила такие направления, как музыка, театр, кино, хореография, маркетинг, искусственный интеллект.

"В Атырау нас встретили очень тепло и душевно. Программа была очень насыщенная. В течение двух дней мы принимали участие в мастер-классах от известных казахстанских хореографов, творческих встречах с видными деятелями кино, театра и эстрады Казахстана", — поделилась впечатлениями глава астраханской делегации, руководитель творческой студии „Ак ниет“ Светлана Альбикова.