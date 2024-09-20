Выплаты пострадавшим в "Крокусе" начнутся с 23 сентября

Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева завершил программу по сбору и распределению средств помощи пострадавшим в теракте в Крокус Сити Холле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Крокус групп".

Всего была обработана 341 заявка и установлено 12 категорий пострадавших.

Все собранные средства распределены между подавшими заявки и предоставившими список всех необходимых документов. Выплаты начнутся с 23 сентября 2024 года. В первую очередь программа ориентирована на помощь детям-сиротам, оставшимся без одного или обоих родителей, родителям-пенсионерам погибших, а также людям, получившим тяжелую инвалидность и нуждающимся в дальнейшей медицинской помощи и реабилитации.

За время работы программы в Фонд поступило более 140 млн 201 тыс. руб. Пожертвования на сумму 100 млн внесли президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин Агаларов.

Напомним, террористический акт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года около 20.00 по московскому времени. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Всего было продано более 6000 билетов. Также в этом здании проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту

Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.