Лавров: разрешение Киеву бить дальнобойным оружием вглубь России означает войну России и НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что решение Запада по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории будет означать прямую войну НАТО против России.

"Уже несколько месяцев идет дискуссия о том, что Россия только угрожает, говорит про "красные линии". А Запад каждый раз эти "красные линии" пересекает, и ничего не происходит. Недавно, выступая в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин комментировал эту ситуацию. Особенно в контексте инициатив о том, чтобы предоставить Украине американские, французские, британские дальнобойные ракеты и разрешить ей наносить удары по любой цели на территории Российской Федерации. Это будет прямая война НАТО против России", - цитирует ТАСС.

Лавров отметил, что сейчас НАТО ведет гибридную войну против России руками украинцев. При этом использовать дальнобойные ракетные вооружения - сами украинцы не смогут. Наведение на цель, данные со спутников, полетные задания - все это могут делать только специалисты той страны, которая это вооружение производит - следовательно это будет прямое участие НАТО в конфликте.

Министр подчеркнул, что Россия не хочет никакой эскалации с Западом, однако западные политики ведут себя как дети.

Добавим, что по данным радиостанции LBC, США и Великобритания собираются разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь России в частном порядке в ближайшую неделю "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН.

"Великобритания и США собираются дать согласие в частом порядке, изменение позиции будет подтверждено только после ударов первых ракет", — цитируют РИА "Новости".